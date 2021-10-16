Milli Eğitim Müdürü velileri ziyaret etti

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencileri ve velileri köylerinde ziyaret etti.

Ziyarette velilerle de sohbet ederek öneri ve beklentilerini dinleyen Gümüş, Safranbolu eğitim ailesinin en önemli gücünü oluşturan velilere gerek uzaktan eğitim sürecinde gerekse yüz yüze eğitim döneminde verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Gümüş, “Dünya Miras Kenti Safranbolu’muzun doğal güzellikler içinde birbirinden şirin köyleri bulunmakta. Bu köylerde ikamet eden öğrencilerimiz taşımalı eğitim kapsamında taşıma merkezi okullarımızda eğitim öğretim görmekteler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler sürekli okullarımızda öğrencilerimizi, işyerlerinde ve evlerinde de velilerimizi sık sık ziyaret ederek hal ve hatırlarını soruyor, dualarını alıyoruz. Bu ziyaretlerde köylerimizi de unutmuyoruz. Köylerde yaşayan velilerimizi ve öğrencilerimizi de her fırsatta ziyaret ediyoruz. Velilerimize öğrencilerimizin geleceğe dönük hedefleri, servis taşıma hizmetleri, yemek ve eğitim öğretim hizmetleri ile ilgili şikayetlerinin olup olmadığını sorduk, görüş ve önerilerini aldık. Memnuniyetlerini güler yüzleri ve hayır duaları ile ifade etmeleri bizim en büyük kazancımız. Eğitim öğretim faaliyetlerine her daim desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Mehmet Türköz'e ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenci velileri de, devlet tarafından çocuklara sunulan imkanlardan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ziyaret edilip hal ve hatırlarının sorulmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

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