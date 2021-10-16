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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te sağanak ve dolu etkili oldu

İHA

Karabük’te sağanak ve dolu etkili oldu

Karabük’te aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısının ardından Karabük’te öğleden sonra rüzgarla birlikte sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Göle dönen yollarda sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise kendileri yağmurdan korumak için etrafa kaçıştı.
Sağanak yağış nedeniyle tıkanan rögarların taşması sonucu dükkanlar su basma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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