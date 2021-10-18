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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Anavatan Türkiye ile bağlarımızın koparılmasına müsaade etmeyiz" TÜMBİFED’ten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Anavatan Türkiye ile bağlarımızın koparılmasına müsaade etmeyiz" TÜMBİFED’ten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı görüşmede, ‘’Anavatan Türkiye ile bağlarımızı kimsenin koparmasına müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar TÜMBİFED’i kabulünde yaptığı konuşmada, federasyon heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Anavatan Türkiye’den gelen heyetlerin önemli olduğuna, Türkiye ile yapılan her türlü iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti. Karşılıklı refah ve güvenin artmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonun değerli çalışmalarını burada paylaşmalarının öneminin altını çizerek, çalışmalara tam destek verdi.
“Anavatan Türkiye ile bağlarımızı kimsenin koparmasına müsaade etmeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki istikrar için, Türkiye’nin de haklarını korumak suretiyle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle, egemen eşit yan yana yaşayan iki devletin iş birliği ile ancak bir anlaşma olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma için siyasi arenada karşı tarafla görüşmeye her zaman hazır olduklarını, resmi çerçevede görüşmeler için egemenliğimizin kabul görmesi gerektiğini vurguladı. Maraş açılımına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın bir çekim merkezi olduğunu ve Türkiye’den de büyük ilgi gördüğünü kaydetti.
TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ‘’KKTC ile işbirliği konusunda etkin ve verimli fikir teatisinde bulunduk. Tek millet iki devlet anlayışıyla hedef ve yol haritası belirledik. Ayrıca 18 Aralık’taki TÜMBİFED’in 10. Yıl kutlamaları için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Türkiye’ye davet ettik. KKTC’nin ulusal arenada turizm ve eğitim üssü haline getirilmesi noktasında da stratejik planlar yapılıp tanıtımına katkı sağlanması noktasında fikir birliğine vardık’’ dedi. Heyet ayrıca Lefkoşa Büyükelçiliği’ne de ziyarette bulunarak, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam ile görüşme gerçekleştirdi.

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