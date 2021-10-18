Başkan Köse, Cengiz Ünal ve yönetimini ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı (MÜSİAD) Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, Safranbolu turizmi için görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Köse, Ünal ve yönetime yeni görevlerinde başarılar dileyerek, Safranbolu Turizmin geliştirilmesi ve turizm odaklı çalışmalarda işbirliği yaparak hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ise, Dünya Miras Kenti Safranbolu’nun turizm de daha fazla iveme kazanması adına kentin işadamları olarak belediyenin yapacağı her türlü çalışmalara ve işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Köse’ye teşekkür etti.

Öte yandan İYİ Parti Karabük İl Başkanı Erol Serin ve yönetim kurulu üyeleri de Ünal ve ekibini ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

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