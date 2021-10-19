Tescilli ‘Safranbolu kıtırı’ marka olma yolunda ilerliyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen lezzetlerinden olan ve coğrafi işaret tescili olan ‘Safranbolu kıtırı’ marka olma yolunda ilerliyor.

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde (SAKEM) hazırlanan Safranbolu kıtırı geçtiğimiz Ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından tescillenmişti.

Marka olma yolunda ilerleyen kıtır ile ilgili açıklamalarda bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Coğrafi işaretli ürünümüz, kendine has tadını ve rengini kıymetli çiçeğimiz safrandan almaktadır. Kıtırımızda safran dışında yöresel has kepek kullanılmaktadır” dedi.

Ürünün uzun zaman bayatlamadığının altını çizen Başkan Köse, "İsteyen vatandaşlarımız çeşitli gramajlarda alabilirler. Amacımız, 'tescilli' olan Safranbolu Kıtırını önemli bir marka yapmak. Kıtırın kısa sürede ev ve ofislerin vazgeçilmezi olacağına inanıyor, herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Safranbolu Kıtırı satışı ise Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü ve Belediyeye bağlı Hıdırlık Seyir Tepesi'nde yapılıyor.

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