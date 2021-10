Safranbolu’da her gün 40 aileye sıcak yemek dağıtılıyor

Safranbolu Belediyesi aşevi tarafından hazırlanan yemekler her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yemeklerin Belediye Bakanı Elif Köse tarafından kurulan "derman" ekibi tarafından dağıtıldığı belirtildi.

Her gün 40 aileye sıcak yemeğin dağıtıldığının ifade edildiği açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çözüm ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek, “Belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Gerek hayır çarşımız gerekse aşevimiz ile ihtiyaç sahibini ifşa etmeden, veren elle alan eli buluşturarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Böyle de devam edeceğiz.” dedi.

Yemeklerin aşevi personeli tarafından büyük bir titizlikle ve hijyen kurallarına uyularak hazırlandığını aktaran Köse, "Hazırlanan yemekler hanede bulunan kişi sayısına göre sefer taslarına konularak her gün sıcak bir şekilde dağıtımı yapılıyor. Yemek dağıtımını tıpkı diğer yardım çalışmalarında olduğu gibi ‘derman’ ekibimiz gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verdi.

