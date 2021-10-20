Yenikapı’da tanıtım günleri rüzgarı esecek

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) ve Platformu, 2831 Ekim tarihleri arasında Yenikapı etkinlik alanında tanıtım günleri gerçekleştirecek. Yedi bölgeden çok sayıda ilin katılım göstereceği etkinlikte, vatandaşlar birçok ilin kültür, sanat ve yöresel lezzetlerini keşfedebilecek.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Platformu öncülüğünde, Yenikapı etkinlik alanında 2831 Ekim tarihlerinde Tanıtım günleri düzenlenecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da hemşerilerin kucaklaşarak kutlayacağı “TSTK Tanıtım Günleri’ne tüm bölgelerden yoğun bir katılım isteği bulunuyor. Katılımcı her il, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, folklorik ve gastronomik özelliklerini de sergileme fırsatı bulacak.

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi alanda yerini alırken, etkinlik boyunca konserler, güncel konularla ilgili Yuvarlak Masa toplantıları, sergiler, söyleşiler, imza günleri de İstanbulluların beğenisine sunulacak.

“STK’lar Türkiye’nin Lokomotif Gücü”

Karabük Dernekler Federasyonu ve TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, Türkiye’de bir ilke imza atılacağını vurgulayarak, “Tanıtım Günleri’nde çok geniş bir katılımla Türkiye’nin farklı illeri ve bölgelerinin kültürlerini birlikte harmanlayacaklarını söyledi.

“Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin lokomotif gücüdür” diyen Akay, Türkiye’nin ve farklı kültürlerin tanıtımına katkı sağlayacak olan TSTK Tanıtım Günleri’ne, “Türkiye İçin El Ele” diyerek tüm vatandaşları davet etti.

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