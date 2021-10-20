Başhekim Yılmaz, doçentlik unvanını aldı

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Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz, doçentlik unvanını almaya hak kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi unvanı ile Kulak Burun Boğaz Uzmanlığı yapan Nihat Yılmaz, 2020 Temmuz ayı itibarı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevini yürütüyor. Yılmaz, yoğun çalışma temposuna rağmen doçentlik unvanını almayı başardı.

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