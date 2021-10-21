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Covid-19'dan sınıfların en çok kapatıldığı Karabük’te hedef mavi kategorideki iller arasında yer almak İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı uyardı: “Vak'a artışını durdurabilmemiz için aşılama büyük önem arz ediyor”

İHA

Covid-19'dan sınıfların en çok kapatıldığı Karabük’te hedef mavi kategorideki iller arasında yer almak İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı uyardı: “Vak'a artışını durdurabilmemiz için aşılama büyük önem arz ediyor”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıkladığı ülke genelinde Covid19 nedeniyle yüzde 1,95 oranı ile sınıfların en çok kapandığı il olan Karabük’te hedef ikinci doz aşıda mavi kategorideki iller arasında yer alabilmek.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan 28 Ekim tarihleri arasındaki haftalık vaka sayısı tablosunda vaka artışının en çok yaşandığı 10 il arasında Karabük’te yer almıştı. Günlük aşılama çalışmalarının 800’ün altına düştüğü kentte bugüne kadar 361 bin doz aşı yapıldı. Yüzde 72,5 aşılama oranı ile Batı Karadeniz Bölgesinde sarı kategorideki 2 il arasında yer alan Karabük’te hedef bir an önce mavi kategorideki iller arasına girebilmek. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yaptığı açıklamada, Covid19 nedeniyle en çok sınıfın kapatıldığı il olan Karabük’te, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri var güçleriyle aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

İHA muhabirine konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, bugüne kadar birinci doz aşılamada yüzde 83’lük bir oran yakaladıklarını belirterek, “İkinci doz aşılamada ise yüzde 72,5 oranındayız. Amacımız biran önce ilimizi ikinci doz aşılamada yüzde 75’in üzerine çıkartarak sarı kategoride yer alan illerden mavi kategorideki iller arasına geçmek. Şu ana kadar ilimizde toplam 361 bin doz aşılama yapıldı. Birinci doz aşılamada 166 bin, ikinci doz aşılamada ise 151 bin dolaylarında seyrediyoruz. İlimizde de 42 bin 500 doz kadar da üçüncü doz aşılama yaptık” dedi.

“Yüz yüze eğitime devam edebilmesi için gayret gösteriyoruz”
Karabük’te aşılama çalışmalarında son dönemde yavaşlama görüldüğünü ifade eden Sarı, “Bunun tekrar hızlanabilmesi ve istediğimiz oranı yakalayabilmemiz için bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle şehrimizin en işlek caddelerinde, kent meydanlarında kurduğumuz mobil stantlarımız, aşı çadırlarımız mevcut. Bununla beraber üniversitemizde ve okullarımızda mobil aşılama uygulamasına geçtik. Özellikle okullarımızda, liselerimizde gönüllü olan öğrencilerimize aileleri tarafından onam verildikten sonra okullarında aşı çalışması yürütüyoruz. Bu sayede eğitim ve öğretim hayatının kesintiye uğramaması için, evlatlarımızın kesintisiz olarak yüz yüze eğitime devam edebilmesi için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
Sarı, aşılama çalışmalarındaki yavaşlama nedeniyle sadece kent meydanlarında veya okullarda yapmadıklarını, köylerde, pazar yerlerinde ve iş yerlerinde de aşılama çalışmalarına hız verdiklerini aktardı.

“Telefonla ulaşarak onları tekrar aşıya davet ediyoruz”
İl Sağlık Müdürlüğü olarak aşılama çalışmalarında gösterilen gayret için vatandaşların da istekli olması gerektiğini dile getiren Sarı, “Vatandaşlarımızdan aşılama süresi gelmesine rağmen ikinci doz aşısını yaptırmamış olan veya üçüncü doz aşı vakti gelip yaptırmamış olan vatandaşlarımıza ulaşmak adına aile hekimlerimizle ortak bir çalışma yürüttük. Aile hekimlerimiz bizlere aşı vakti gelmiş, ancak aşıya henüz gelmemiş vatandaşlarımız için liste verdiler. Şu anda telefonla müdürlüğümüzde operasyon merkezimiz tarafından aşı takvimini tamamlamamış tüm vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak onları tekrar aşıya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vaka artışını durdurabilmemiz için aşılama büyük önem arz ediyor”
Aşıya ulaşma noktasında vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlama gayreti içerisinde olduklarını aktaran Sarı, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızdan da bize bu noktada destek olmalarını bekliyoruz. Çünkü bakanlığımızın son yaptığı açıklamada da ilimiz en fazla vaka artışının olduğu 10 il arasına girdi. Tabi ki aşılama çalışmalarındaki yavaşlama, tedbirlerdeki rehavet vakalardaki artışı getirir beraberinde. Bizim hem vaka artışını durdurabilmemiz hem de eğitim ve öğretim hayatının devam ettirilebilmesi için aşılama faaliyetlerine tekrar hız vermemiz büyük önem arz ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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