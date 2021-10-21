Hayırseverler ‘Askıda Döner’ uygulamasını devam ettiriyor

Karabük’te hayırseverler tarafından devam ettirilen ‘Askıda Döner’ uygulaması sayesinde öğrenciler ücretsiz bir şekilde karınlarını doyuruyor.

Karabük’te isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseverin ölen babası için başlattığı ‘Askıda Döner’ uygulaması bir başka hayırsever tarafından devam ettiriliyor. Hayırseverden ücretini alan dönerci, dükkanının camına "Öğrenciye askıda döner bulunur" yazısı asarak ücretsiz döner dağıtmaya başladı. Uygulama sayesinde öğrenciler ücretsiz bir şekilde yemek yeme imkanı buluyor.

Öğrencilerin uygulamadan çok memnun olduğunu belirten Esnaf Halil Özdemir, “Ağabeyimizin yaptığı hayrı Allah kabul etsin. İnşallah bu tür hayırlar artarak devam eder. Öğrenci kardeşlerimiz bu uygulamaya şaşırıyorlar ve para vermeye kalkıyorlar. Biz de hayır yapıldığını söyleyip para almıyoruz. Öğrenciler şaşırıyor. Bizlerden bu tür uygulamaların devam etmesini istiyorlar. Uygulamanın hem bize hem öğrenci kardeşlerimize katkısı oluyor” dedi.

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