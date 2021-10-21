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Prof. Dr. Akdur: "Önlem alınmayan ev eşyaları ölümlere de yol açıyor"

İHA

Prof. Dr. Akdur: "Önlem alınmayan ev eşyaları ölümlere de yol açıyor"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, evlerde önlem alınmadan kullanılan ev eşyalarının bebek ve çocukların yaralanma ve ölümlerine yol açtığını söyledi.
Özellikle yataklarda kullanılan bazaların, bebek ve çocuklar için çok çok büyük riskler taşıdığına dikkat çeken Akdur, "Son zamanlarda yatak bazalarına sıkışarak vefat eden çocuklarımızın haberleri ne yazık ki medyada sık olarak yer alıyor. Ailelerin ve çocuğun bakımını üstlenen kişilerin bir anlık dikkatsizliği ve alınmayan önlemler sonucu yatak bazaları çocuklarımızın yaralanmalarına ve ölümlerine yol açıyor. Lütfen bu konuda aileler ve çocuğun bakımını üstlenen kişiler çok ama çok dikkatli olsunlar. Yatak bazalarının içine çocukların ilgisini çekecek eşyalar, çocuklara ait giyecek, kitap ve oyuncaklar kesinlikle konulmamalıdır. Çocukların, ailelerinden ve onlara bakan kişilerden bazaların nasıl ve nereden açıldığını ve kaldırıldığını görmeleri de, onlara bazaları açma ve yukarıya kaldırma konusunda cesaret ve bilgi verecektir. Ailelerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.
Ortamı veya odayı havalandırmak için açılan camlara ve balkon kapılarına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Akdur, emekleyen bebeklerin ve çocukların, camı açık odada veya balkonda bir an bile olsa yalnız bırakılmasının ölümcül sonuçlara yol açacağını bildirdi.
Akdur: "Ev ortamı, bebek ve çocukların sağlıklarını ve yaşamlarını tehdit eden birçok riski de barındırıyor. Bu nedenle ailelerin ev içinde mümkün olan bütün önlemleri eksiksiz almaları gerekiyor. Emekleyen bebeği ve çocuğu olan ailelere, bebek ve çocukların bakımını üstlenen kişilere, 'aman dikkat’ diyorum. Bir anda, açık cam veya balkondan bebekleriniz, çocuklarınız sarkabilirler ve Allah Korusun aşağıya düşebilirler. Lütfen çok ama çok dikkatli olalım. Emekleyen bebekler ve çocuklar camı açık odada, balkon kapısı açık bir odada ve balkonda kesinlikle yalnız başlarına bırakılmamalıdır. Sandalye ve diğer tüm mobilyaların pencerelerden uzakta olması, pencerelere takılacak kilit veya parmaklıklar, balkon kapısının kapalı ve kilitli olması da alınacak önlemlerden bazılarıdır. Bebek ve küçük çocukların yataklarının kenarları düşmelere karşı mutlaka korumalı olmalıdır. Özellikle banyo zemininin ıslak olması, diğer zeminlerin de kaygan olması düşme riskini artırıyor. Dolap ve televizyonların bebek ve çocukların üzerine düşmemesi için de çok dikkatli olunmalı, mutlaka önlemler alınmalıdır. Dolap ve televizyonların bebek ve çocukların üzerine düşmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir, çok dikkatli olalım. Üç yaş altındaki çocukların solunum yolları çok dar olduğu için, bebek ve çocuklar ağızlarına aldıkları cisimlerden dolayı boğulma riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Kuruyemişler, şeker, toplu iğne, mücevher, düğme, boncuk, tespih, madeni paralar, tüm küçük cisimler bebek ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalıdır. Bebeklere veya yastıklarına takılan altın ve altını tutan iğneler de risk taşımaktadır. Oyuncaklar, bebek ve çocuğun yaşına uygun olmalı, sivrilen veya parçalanmaya hazır hale gelen oyuncaklara dikkat edilmeli, oyuncaklar düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bıçak, çakı, makas, testere, kesici aletler, tornavida, çivi ve ucu sivri tüm malzemeler, matkap, çekiç gibi aletler, bebek ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde olmalı, bu konuya çok dikkat edilmelidir. Bebekler az bir suda bile boğulabilirler. İçi su dolu küvet, leğen ve kovalar bile bebekler için çok büyük tehlikelere yol açabilir. Bu yüzden küvet, leğen ve kovalar boş tutulmalıdır" ifadelerine yer verdi.
Evde bulunan bütün ilaçların, evde hasta olan bir kişi varsa ona ait tedavi malzemelerinin, tüm kimyasal ve temizlik maddelerinin bebek ve çocukların kesinlikle ulaşamayacağı yerlerde ve orijinal kaplarında saklanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Akdur, bebek ve çocuklara tanıdık gelen su, süt, ayran, kola veya yoğurt kaplarının kimyasal ve temizlik maddelerinin saklanması amacıyla kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
Çocuk acil servislerine yapılan başvuruların önemli bir bölümünün yanıklar olduğunu hatırlatan Akdur, şu uyarılarda bulundu:
"Yanan bir soba veya ocak, bebek ve çocuklar için çok önemli riskler de taşıyor. Ocakların iç, arka kısımları yani duvara yakın bölümleri kullanılmalı, özelikle yanan tavaların sapları ocakların iç, arka tarafına gelecek şekilde olmalı. Küçük tüp veya küçük fırınlar bebek veya çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulunmalı ve kullanılmalı. Birkaç saniye bile olsa bebek veya çocuğun yanına bırakılan çok sıcak çaydanlık veya tencere, kaynar su, sıcak çay, sıcak ütü, kibrit veya çakmak çok büyük kaza ve yangınlara yol açar. Bebek veya küçük çocuğumuz kucağımızdayken aynı anda sıcak bir şeyler içmek de risk taşıyor. Evde açıkta bulunan elektrik kabloları, prizler, yıpranmış elektrikli cihazlar da bebek ve çocuklar için çok riskli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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