KARDERFED Başkanı Akay’dan Vali Gürel’e ziyaret

Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı Cevdet Akay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Akay, ziyarette, 2528 Kasım tarihlerinde İstanbul Yenikapı'da "Karabük Tanıtım Günleri" etkinliği düzenleyeceklerini söyleyerek, hazırlıklar konusunda Gürel’e bilgiler aktardı

Etkinlikte Karabük'ü en iyi şekilde tanıtacaklarını kaydeden Akay, "

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Platformu öncülüğünde de 2831 Ekim tarihlerinde tanıtım günleri düzenleneceğiz. Buradaki etkinlikte Karabük’ümüzü de geniş bir stant ayırarak tanıtacağız. Bunun ardından asıl bizim için önemli olan 2528 Kasım tarihinde Yenikapı’da Karabük’ü tüm yönleri ile tanıtma fırsatı bulacağız. Yenikapı çok geniş bir alan. Dört günlük sürede 1 milyonun üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. Sizlerin önderliğinde Karabük’ü en iyi şekilde tanıtma arzusundayız” dedi.

Vali Gürel de etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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