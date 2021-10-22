PTT’nin 181. kuruluş yıldönümü

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PTT'nin 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karabük'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

PTT Karabük Başmüdürü Şükrü Elmas, PTT Karabük Merkez Müdürlüğüne gelerek 181. numarayı alan bir kişiye hediye takdim etti.

Etkinlikler kapsamında Başmüdür Elmas ve şube müdürlerinden oluşan heyet, Vali Fuat Gürel'e makamında ziyarette bulundu.

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