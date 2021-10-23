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Safran hasadı için tarlalara akın edip bol bol fotoğraf çektirdiler 5. Safran Festivali kapsamında ‘safran hasadı’ yapıldı

İHA

Safran hasadı için tarlalara akın edip bol bol fotoğraf çektirdiler 5. Safran Festivali kapsamında ‘safran hasadı’ yapıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu’da gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ‘safran hasadı’ yapıldı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen Safran Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Dün kortej ile başlayan festivalin ikinci gününde Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait 27 dönümlük safran üretim çiftliğinde safran hasadı yapıldı. Safran tarlasına giren vatandaşlar, ellerine sepetleri alarak hasat yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Son yıllarda yeni akım haline gelen safran tarlaları yerli ve yabancı binlerce kişiyi çekerken, ilçenin turizmine de önemli katkı sunmaya başladı.
Etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 125’inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı J.Albay Hasan Başkök, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, bu organizasyonları yapmak çok kolay değil ama 5.’si düzenlenen bu etkinliğin mayasının tutmuş olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim” dedi.
“Bu sadece bir tarım ürünü değil, turizm ürünü”
Gürel, “Asıl olan elde edilen üründür. Eğer bir dönüm araziden nihai olarak 4050 bin TL civarında para elde edebiliyorsanız aslında çok verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan bu sadece bir tarım ürünü değil, turizm ürünü. Sadece bir tarım ürünü olarak kalsaydı Safranbolu'ya ismini veren bir ürün olarak kalabilirdi. Şükürler olsun ki bütün dünyadan insanların memnuniyetle buralara kadar gelmesine değer bir ürünün Safranbolu'da hasadını yapıyoruz. Turizmi 12 aya yaymak gerekiyor. Safranbolu turizminin böyle bir alt yapısı var zaten” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Vali Gürel ve beraberindeki heyet safran tarlasına geçerek burada hasat yaptı.
Ziyaretçilerle birlikte bol bol fotoğraf çektiren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise Safranbolu safranının üretimini geçmiş yıllardaki gibi 50 kilolara çıkartmak istediklerini söyledi.
Safranın ilçe turizmine büyük katkı sağladığını aktaran Köse, “Bizde belediye olarak 2.5 dönümlük arazi üzerinde safran dikimi yaptık. Kasım ayında hasadını yapacağız. Orada amacımız alanı artırıp bunu yapmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz hem ücretsiz soğan vermek hem de bilgi olarak da destek sağlamak. Beni de en çok ilgilendiren kısmı da turizme katkısı Safranbolu ekonomisine sağladığı katkıdır. Bu da her geçen yıl artırıyor ve umut veriyor” ifadelerini kullandı.
Bu yıl safran ekiminde 18 dekar arttırdıklarını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “Hedef olarak üretimimizi 25 kilonun üzerinde alacağımızı, 2829 kiloya çıkacağımızı hedefliyoruz. Gelecek senelerde 30 kilo üzerinde alabileceğimizi söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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