TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Esenler Erokspor: 2

TFF 3. Lig 3 .Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor’a 21 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Halil Altun xx, Ömer Karakaya xx
Kardemir Karabükspor : Halit x, Sezer x, Muhammet Emin x (Doğukan dk. 59 x) , Melih Berat x (Ahmet Enes dk. 83 ?), Furkan Can x (Serkan dk. 74 x), Furkan Övün xx, Ali Kemal x, Furkan Erdağı x (Yasin dk. 60 x), Ömer Faruk Yaylacı xx, Mustafa Akca xx, Ahmet Yusuf x (Hasan dk. 83 ?)
Esenler Erokspor: Özgün xx, Cenk xx, Taygun xx, Alper xx, Serhat xx (Yusuf Mert dk. 73 x), Abuzer xx (Aziz dk. 84 ?), Hüseyin xx (Ramazan dk. 61 x), Muharrem xx, Aziz xx (Talha dk. 73 x), Enes xx, Burak xx
Goller: Yasin (dk. 87) (Karabükspor), Serhat (dk. 52), Abuzer (dk. 59) (E.Erokspor)
Sarı kartlar: Yasin, Sezer (Karabükspor), Enes, Özgün (E.Erokspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.