TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Esenler Erokspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 3 .Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor’a 21 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Halil Altun xx, Ömer Karakaya xx

Kardemir Karabükspor : Halit x, Sezer x, Muhammet Emin x (Doğukan dk. 59 x) , Melih Berat x (Ahmet Enes dk. 83 ?), Furkan Can x (Serkan dk. 74 x), Furkan Övün xx, Ali Kemal x, Furkan Erdağı x (Yasin dk. 60 x), Ömer Faruk Yaylacı xx, Mustafa Akca xx, Ahmet Yusuf x (Hasan dk. 83 ?)

Esenler Erokspor: Özgün xx, Cenk xx, Taygun xx, Alper xx, Serhat xx (Yusuf Mert dk. 73 x), Abuzer xx (Aziz dk. 84 ?), Hüseyin xx (Ramazan dk. 61 x), Muharrem xx, Aziz xx (Talha dk. 73 x), Enes xx, Burak xx

Goller: Yasin (dk. 87) (Karabükspor), Serhat (dk. 52), Abuzer (dk. 59) (E.Erokspor)

Sarı kartlar: Yasin, Sezer (Karabükspor), Enes, Özgün (E.Erokspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.