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Prof.Dr. Uzun: “Geleceğe yatırım yapmakta geç kalmamalıyız” Bartın Üniversitesi’nde ‘Akıllı Endüstri ve Dijital Dönüşüm Teknolojileri Sempozyumu’ yapıldı

İHA

Prof.Dr. Uzun: “Geleceğe yatırım yapmakta geç kalmamalıyız” Bartın Üniversitesi’nde ‘Akıllı Endüstri ve Dijital Dönüşüm Teknolojileri Sempozyumu’ yapıldı

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Akıllı Endüstri ve Dijital Dönüşüm Teknolojileri Sempozyumu'nda akıllı teknolojiler, endüstri 4.0 ve otonom robot uygulamaları ele alındı.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, günümüzde her alanda inanılmaz bir atılım ve değişim yaşandığını söyledi. Bu değişimle gelinen noktada akıllı teknolojilerin öneminin daha da arttığını kaydeden Rektör Uzun, “Günümüzde söz konusu teknoloji olunca artık günü yakalamak yeterli değildir. Endüstri 4.0’ın hayatımıza girmesi ile birlikte geleceğin teknolojilerinin peşine düşmeliyiz. Bu noktada yapılması gereken ‘akıllı endüstri ve akıllı teknoloji’ fikrine uygun bütünleşmiş sistemler tasarlanmaktır” dedi.
“Geleceğe yatırım yapmakta geç kalmamalıyız”
Ayrıca Bartın Üniversitesinin yaşanan bu değişim sürecinde önemli bir çıkış noktasına sahip olduğunu da aktaran Rektör Uzun, “YÖK tarafından ihtisaslaşan üniversiteler kapsamına alınarak ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konusunda kendimizi oldukça özel ve akıllı bir alana entegre etmiş olduk” ifadelerini kullandı.
Rektör Uzun, geleceğe yatırım yapmakta geç kalmamak gerektiğinin altını çizerek “Akıllı ev aletleri, akıllı otonom araçlar, akıllı dijital asistanlar, akıllı telefon, akıllı liman, akıllı işletme, akıllı şehir, akıllı kampüs, hatta ve hatta akıllı üniversite. Bu kavramlar artık her gün duyduğumuz ve hayatımızın içerisinde yer alana olgular olmuştur. Bunun gerisinde kalmamak ve geleceğe değer katmak için büyük gayret gösterip, çok çalışmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.
“Endüstri 4.0’ın etkisi her sektörde hissedilecek”
Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi ise Endüstri 4.0 olarak adlandırılan değişim dalgasının önümüzdeki yıllarda da her sektörü hızla etkisi altına alacağını, bu dönüşüme ayak uyduramayan kurum ve kuruluşların yakın bir gelecekte rekabet gücünü kaybedeceğini vurguladı.
Endüstri 4.0 alanındaki çalışmaları yakinen takip eden ve kadrolarında bu yeterliliklere sahip öğretim elemanlarına sahip üniversitelerin anahtar rol oynayacağını belirten Genç Lermi, “Bartın Meslek Yüksekokulu olarak bizler de bu sempozyum ile geçtiğimiz yıl YÖK tarafından ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan üniversitemizde bu alandaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bir sempozyum düzenlemeye karar verdik” diye konuştu

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