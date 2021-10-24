Karabük’te 216 personelle "Güven, Huzur ve Vale" uygulaması İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’dan personellere “Verdiğimiz kayıplar ortada, güvenliğinizi ihmal etmeyin” uyarısı

Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan "Türkiye Güven, Huzur ve Vale" uygulaması Karabük’te 216 personelle gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Türkiye Güven, Huzur ve Vale" uygulaması denetimi yaptı. 216 personelle gerçekleştirilen uygulamaya İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ da katıldı. Tuğ, uygulamaya katılacak olan personellerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

“Bugüne kadar verdiğimiz kayıplar ortada. Onun için ne olur siz, siz olun asla kendi sağlığınızı ve güvenliğinizi ihmal etmeyin. Bu bizim artık yaşam biçimimiz olmalı. Evden çıktığımız ilk dakikadan eve gireceğimiz son dakikaya kadar o hassasiyeti sergilemek durumundayız ki bedel ödemeyelim. Bedel ödedikten sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İçeride ve dışarıda büyük sorunlarla mücadele ederken halka ve hakka hizmet eden bu teşkilat mutlaka görev anlayışını en iyi şeklinde icra etmek durumunda. Burada gösterebileceğimiz çok basit bir dikkat ve duyarlılık belki bizi, teşkilatımızı ve şehri çok büyük felaketlerden alıkoyabilir.”

Uyarıların ardından ekipler metruk binalar, parkbahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile okul önü ve çevrelerinde yol uygulaması yaptı.

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