Uygulamada durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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Karabük'te polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. KarabükYenice karayolu Melise köyü mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, Y. İ. idaresindeki 34 JD 0997 plakalı otomobili durdurdu. GBT sorgusu yapılan sürücünün aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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