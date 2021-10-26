Cevdet Akay’dan tanıtım günlerine davet

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) ve Platformu, 2831 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda ‘Tanıtım Günleri’ gerçekleştirecek.

TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, etkinlikte birbirinden güzel organizasyonların ve yöresel lezzetlerin yer alacağını belirterek tüm vatandaşları Yenikapı’ya davet etti.

TSTK Genel Başkanı Cevdet Akay, bir ilke imza atılacağını vurgulayarak, Tanıtım Günleri’nde çok geniş bir katılımla Türkiye’nin farklı illeri ve bölgelerinin kültürlerini harmanlayacaklarını söyledi.

Başkan Akay, ‘’Birbirinden güzel organizasyonlar planladık. Yöresel lezzetlerimiz de alanda yer alacak. Farklı kültürlerimizin tanıtımına katkı sağlayacak olan TSTK Tanıtım Günleri’ne, “Türkiye İçin El Ele” diyerek tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum’’ dedi.

Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu ve Platformu öncülüğünde düzenlenecek TSTK Tanıtım Günleri’ne tüm bölgelerden yoğun bir katılım isteği bulunuyor. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi alanda yerini alırken, katılımcı her il, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra, folklorik ve gastronomik özelliklerini de sergileme fırsatı bulacak.

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