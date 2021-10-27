Jandarma kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı kaçak kazı yapan 3 kişiyi kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kahyalar köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında kaçak kazı yapan Y.U. (46), Ü.Y.Y. (53) ve C.K. (53) isimli 3 şahıs, kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından sevk edildikleri Savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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