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Kazada ölen polis memuru, Karabük'te toprağa verildi

DHA

Kazada ölen polis memuru, Karabük'te toprağa verildi


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren polis memuru Adem Yıldız (31), Karabük'ün Safranbolu ilçesinde törenle toprağa verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli polis memuru Adem Yıldız, önceki gece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Evli ve 1 çocuk babası Yıldız için Safranbolu Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Törende Karabük Valisi Fuat Gürel aileye taziye dileklerinde bulundu. Öğle vakti kılınan namazın ardından Yıldız'ın cenazesi Safranbolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede, Yıldız´ın annesi Hatice Yıldız, "Yavrum, ben sana doyamadım" diyerek gözyaşı döktü.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-10-27 14:53:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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