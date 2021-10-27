Kazada polis oğlunu kaybeden annenin feryadı yürek dağladı Kazada ölen özel harekat polisi Karabük’te toprağa verildi

Ankara’da trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Adem Yıldız (31), Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunu kaybeden Anne Hatice Yıldız’ın “Doyamadım ben sana” feryadı yürek dağladı.

İki gün önce Ankara Gölbaşı’nda meydana gelen trafik kazasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Adem Yıldız(31) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yıldız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen polisin cenazesi, ailesinin yaşadığı Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirildi.

Türk Bayrağına sarılı tabutu ile Merkez Camii’nde getirilen Yıldız için cenaze töreni düzenlendi. Tören aile yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağlık ekipleri sayesinde ayakta durmaya çalışan baba Şemsettin Yıldız ise tabut başında taziyeleri kabul etti.

Gözyaşları içerisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yıldız’ın naaşı toprağa verildi.

Cenazede ayakta durmak zorlanan anne Hatice Yıldız, cenaze aracına kadar oğlunun ardından gözyaşı döktü. Yıldız’ın oğlu için “Yavrum, doyamadım ben sana” feryadı ise yürek dağladı.

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