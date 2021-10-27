Safranbolu’da ihtiyaç sahipleri için kömür dağıtımı başladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ‘Kış Gelmeden Sen Gel’ projesine destek veren hayırseverlerin yardımıyla alınan kömürler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hayır Çarşısı hayırseverlerin destekleri ile alınan kömür dağıtımına başladı. Safranbolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hayırseverlerin bağışlarının anında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi. Konuyla ilgili Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin de görüşlerine yer verildiği açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde başlattığımız ‘Kış Gelmeden Sen Gel’ projemizi duyan, okuyan, gören iyiliksever Safranbolu halkı yine ihtiyaç sahibinin yanında olmayı kendine görev edinerek Hayır Çarşımız vasıtası ile görevini yerine getiriyor. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızın halkımız tarafından benimsenmesi, destek verilmesi bire kez daha gösterdi ki belediye olarak doğru yoldayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Safranbolu’ya hizmet yarışında her zaman halkımızla birlikte el ele yürümeye devam edeceğiz” denildi.

Vatandaşların sıcak bir kış geçirmeleri için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Elif Köse, "Daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahiplerinin evlerine yakacak desteği için, hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarının devam edeceğini biliyoruz. Kış gelmeden hayır sahipleri gelmeye başladı. Bu bizi ziyadesi ile mutlu ediyor. Projemize destek veren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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