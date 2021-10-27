Muhtarlar mahallelerin sorunlarını Başkan Köse’ye iletti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahallelerde yaşanılan sorunların takibini ve talepleri öğrenmek için muhtarlarla bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisinde yapılan görüşmede muhtarlar taleplerini tek tek söz alarak Başkan Köse’ye iletti. Muhtarlığın sadece kendileri için değil yaşanılan bölge açısından da önemli olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Biz göreve ilk geldiğimiz günden bu yana bunu vurguluyoruz. Bu kent hepimizin. Sorunları birlikte istişare ederek çözeceğiz. Bu nedenle de uzun zamandır muhtarlar toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımızı dinliyor, beraber çözüm üretiyoruz. Bu vesile ile toplantımıza iştirak eden tüm muhtarlarımıza ve Sosyal Tesis personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Elif Köse, sosyal tesiste düzenlenen ilk toplantıda muhtarlara Muhtarlar Gününüz Kutlu Olsun yazılı yaş pasta sürprizi yaptı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.