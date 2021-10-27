Safranbolu Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına süt imkanı sağlıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik süt dağıtımına başlandı.

Safranbolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir projeyi hayata geçirerek, Halk Süt dağıtımına başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren DERMAN ekibi tarafından gerçekleştirilen süt dağıtımının ilk günün de evleri bizzat ziyaret eden Safranbolu Başkan Köse çocuklarla yakından ilgilenirken ailelerin sorunlarını da dinledi.

Göreve geldiklerinde ilk vaatlerinden birinin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sütle kavuşturmak olduğunu belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bugün ilk günümüz ve bu vaadimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halk Süt her hafta 2 litre olarak çocuklarımıza verilecek” dedi.

Özellikle çocukların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başka Köse, “Çocuklarımız için çok daha güzel bir dünya hazırlamak bizlerin görevi. Projelerimiz devam edecek” diye konuştu.

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