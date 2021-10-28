Karabük’te ‘Cumhuriyet Korteji’ne yoğun katılım

Karabük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Cumhuriyet Korteji’ne yüzlerce kişi katıldı.

GAR Müdürlüğünden başlayan ve Kent Meydanı’nda sona eren korteje, Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşte 7’den 70’e yüzlerce vatandaş ve öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Atatürk Anıtı’nda devam eden program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Karabük Valisi Fuat Gürel ve Belediye Başkan Yardımcısı Berker, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

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