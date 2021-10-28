Karabük’te 4 bin 35 aileye kömür dağıtımı yapılacak

Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 4 bin 35 aileye 4 bin 337 ton kömür dağıtımı yapılacak.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Yasemin Canbaz ile bir araya geldi. Görüşmede vakıf tarafından yapılan çalışmalar istişare edildi. Altınöz, merkez ve diğer ilçelerinde 20212022 yılları için dağıtılacak olan 4 bin337 ton kömürden 4 bin 35 ailenin yararlanacağını belirtti.

2021 yılından bugüne kadar bin 230 ton kömür dağıtıldığını ifade eden Altınöz, yardımların yıl sonuna kadarda dağıtılmaya devam edeceğini, yapılan kömür yardımlarının vatandaşlarının evlerine kadar ulaştırıldığını aktardı.

Altınöz, Karabük Valiliğine, Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne ve çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar dileyerek başarılar diledi.

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