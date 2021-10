Rektör Polat, cumhurbaşkanlığı külliyesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno’yu resmi törenle karşıladı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat imza töreni ve ortak basın toplantısında yer alarak programı takip etti.

Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno Ankara’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yaptı.

“Çad ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. “

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çad ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu anlamda eğitim faaliyetleriyle Türkiye Maarif Vakfı, kalkınma projeleri ve yardımlarıyla TİKA, düzenli uçuşları ile Türk Hava Yolları ve sivil toplum kuruluşlarımız, iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunuyor. Çad Türk Dostu Külliyesi bünyesindeki tarım okulunun inşası bitti. İki ülke arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak bir an önce bu külliyeyi Encemine’ye kazandırmak istiyoruz. Görüşmelerimizin, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Devlet Başkanı Itno: “Çad ve Türkiye Tarihi İlişkilere sahip olan ülkelerdir.”

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno da konuşmasında, en üst düzeyde birçok konuyu ele aldıklarını söyleyerek, “Bununla birlikte yeni ikili anlaşmaları imzalama fırsatımız oldu. Çad ve Türkiye tarihî ilişkilere sahip olan ülkelerdir ve 500 yıllık ilişkilerimiz mevcut” diye konuştu.

İki ülke arasında hâlihazırda imzaları atılmış anlaşmalar, protokoller ve mutabakat zabıtları olduğunu hatırlatan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno, “Bu da bizim bağlarımızın dinamizmini göstermektedir. Söz konusu anlaşmalar çeşitli alanları ilgilendiriyor. Hava yolu, enerji, altyapı, savunma, güvenlik, bilimsel araştırmalar, eğitim konuları, gençlik, spor, medya ve üniversiteler arasındaki akademik iş birliği bunlar aslında en temel iş birliği alanları” dedi.

Türkiye’de en fazla uluslararası ve en fazla Çadlı öğrenciyi bünyesinde barındıran, Türkiye’de yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda diğer üniversitelere örnek teşkil eden Karabük Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Cumhurbaşkanlığının daveti üzerine programda yer aldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Ağustos ayında Çad Cumhurbaşkanı Mahamat Idrıss Deby Itno tarafından akademik alanda gerçekleştirmiş olduğu uluslararası başarılı çalışmalar nedeniyle ilk defa bir Üniversite Rektörüne verilen unvan olan Devlet Nişanı ile onurlandırılmıştı.

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın davetlisi olarak katılan, Polat Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile ayaküstü sohbet etti. Prof. Dr. Refik Polat ayrıca kısaca Karabük Üniversitesi özelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da akademik çalışmalar, uluslararasılaşma konularında bilgiler sundu.

Basın toplantısında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.