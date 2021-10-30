Karabük’te pompalı tüfek dehşeti Saldırganların pompalı tüfekle eve ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’te bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırı anında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, Yeşilmahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın ikinci katında ikamet eden Merve A. isimli kadının evine kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Gün ağarınca evin penceresindeki kurşun izlerini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, evin kurşunlanma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde apartmanın önüne gelen bir otomobilin yaklaşık 34 dakika beklediği yer alırken araçtan inen kimliği belirsiz 2 kişiden biri eline aldığı pompalı tüfekle eve doğru beş defa ateş açtığı görülüyor.

Olayın yaşandığı anda evde kimsenin olmaması faciayı engellerken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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