Pompalı tüfekle eve ateş açtı; o anlar kamerada



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te bir eve kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Evde kimsenin olmadığı olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Yeşilmahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Dört katlı bir apartmanın ikinci katında oturan Merve A.´nın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Ev sahibi Merve A.'nın olay anında evde olmadığı belirtildi.

Gün ağarınca Merve A.'nın penceresindeki saçma izlerini fark eden vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Eve ateş açılma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde apartmanın önüne gelen bir otomobilden inen kişinin pompalı tüfekle eve doğru ardı ardına ateş açtığı görüldü. Evin pencere doğramaları ve camları hasar görürken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2021-10-30 20:45:22



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