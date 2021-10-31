Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı 

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük) ,(DHA)-KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Karabük-Kastamonu yolu Çıraklar Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Adil Düzgün olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Mustafa Ö. (34) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan Mustafa Ö. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-10-31 01:47:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.