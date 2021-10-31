Grup yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış Asfaltla buluşan köylüler, protokol üyelerini mehter takımıyla karşıladı

Karabük’ün Eflani ve Safranbolu ilçelerine bağlı 10 köyün grup yolları sıcak asfalt ile kaplanınca, köylüler sevinçlerini mehter takımı ile kutladı.

Ova köyleri olarak adlandırılan Akkışla, Ovaşeyhler, Hacışaban, Ağaçkese, Karataş, Ovaçalış, Kutluören, Bağlıca ve Bakırcılar köylerini Eflani’ye bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasını köylüler protokol üyeleri ile birlikte mehter ile kutladı.

İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren ile Ova Köyleri Kooperatifi Başkanı Sadık Yalçın’ın öncülüğünde Ova Köyleri Muhtarlıkları ile Dernekleri tarafından sıcak asfalta kavuşmanın mutluluğunu düzenledikleri törenle kutladı.

Eflani Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı KÖYDES Projesi kapsamında İl Özel İdaresinin kendi araç parkı ve personeli tarafından yapımı tamamlanan 6,2 kilometre sıcak asfalt çalışmalarının ardından Ovaçalış köyü Arnavut Mahallesi'nde düzenlenen törene katılan Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eflani Kaymakamı Ahmet Tan, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eflani Belediye Başkanı ibrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis üyeleri ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz köy girişinde çiçekler ve mehteran takımı tarafından karşılandı.

Düzenlenen törende konuşan İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren, emeği geçen herkese teşekkür ederek, köylülerin yaşadığı mutluluğu anlattı.



“Mecnun'un Leyla'sına kavuşması gibi”

Vali Fuat Gürel ise, “İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren, Ovaköyleri Koop. Başkanı Sadık Yalçın ziyaretime geldiler ve beni programa davet ettiler. Dernek Başkanlarımız 'Mecnun'un Leyla’ya kavuşması gibi bir sevda ile bu yola kavuştuk, yıllardır bekliyorduk' dediler. Milletvekillerimizle ve arkadaşlarımızla yanınızdayız. Bu yolları yapmak bizim görevimiz, ekstra bir teşekküre gerek yok. Milletimizin hizmetkarı olmak için buradayız. Devletimizin sizlerden topladığı vergileri ve kıt kanaat kaynakları en küçük kaynağı da sizlere hizmet için kullanıyoruz. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatları ile sıcak asfalt gerçekleştiriyoruz, her sene 100 kilometre sıcak asfalt hedefimiz var ve her sene inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. 2019 yılında asfalt plenti aldık, şükürler olsun ki kendi asfaltımızı kendimiz yapıyoruz. Maliyetimizi düşürerek daha fazla asfalt yapabilmek için bu yöntemi kullanıyoruz, dışarıda 1 kilometre asfalt 800 bin civarında, biz bu rakamdan yüzde altmış tasarruf ediyoruz, bu sayede sizlere daha fazla asfalt yapabilme gayretindeyiz. Bölgemiz dağınık bir bölge, 277 köyümüz, 870 yerleşim birimimiz ve 3 bin kilometre yol ağımız var. Yaklaşık 400 kilometresini sıcak asfalt kapladık, daha önceden 800 kilometrelik sathi kaplama yolumuz vardı toplamda bin 200 kilometre asfalt yolumuz var. İnşallah kısa süre içerisinde grup yollarımızı sıcak asfalta kavuşturmak istiyoruz. Grup yollarımızın sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra köylerimizin mahallelerini adım adım sıcak asfalta kavuşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile protokol üyelerine vermiş oldukları desteklerden dolayı plaket takdimi gerçekleştirildi.

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