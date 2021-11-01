Karabük’te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Evinin yandığını gören kadın sinir krizleri geçirdi İtfaiyeciler yıkılan duvarın altından kalmakta son anda kurtuldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Evinin yandığını gören kadın sinir krizleri geçirdi İtfaiyeciler yıkılan duvarın altından kalmakta son anda kurtuldular

İHA

Karabük’te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Evinin yandığını gören kadın sinir krizleri geçirdi İtfaiyeciler yıkılan duvarın altından kalmakta son anda kurtuldular

Karabük'te iki katlı bir evin son katından çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken evi yanan kadın ise sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Dağ Sokak'ta Özlem Kalkancı'ya ait iki katlı evin son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada darp olayı nedeni ile karakolda ifade vermeye giden Kalkancı, döndüğünde evinin alevler içinde olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. Kısa sürede evi saran alevler bitişikteki diğer evlere sıçramadan Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Son anda kurtuldular
Yangında soğutma çalışması yapan itfaiye erleri evden dışarı çıktından sonra çatı katı ve duvarların bir kısmı yıkıldı. Şans eseri dakikalar önce evden dışarı çıkan itfaiye ekipleri duvarların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çıkan yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TSTK Başkanı Cevdet Akay “ Yöresel güzellikleri İstanbullular ile buluşturduk”
YEREL HABERLER TSTK Başkanı Cevdet Akay “ Yöresel güzellikleri ...
Grup yolu asfaltlanan köylülerden mehterli açılış Asfaltla buluşan köylüler, protokol üyelerini mehter takımıyla karşıladı
YEREL HABERLER Grup yolu asfaltlanan köylülerden mehterli ...
Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı 
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Feci kazada sürücü otomobilin altında kaldı, yolcu araçtan fırladı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, ...
(Görüntülü) Pompalı tüfekle eve ateş açtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pompalı tüfekle eve ateş açtı; o anlar ...
Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın ...
Pompalı tüfekle eve ateş açtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle eve ateş açtı; o anlar kamerada
Karabük’te pompalı tüfek dehşeti Saldırganların pompalı tüfekle eve ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karabük’te pompalı tüfek dehşeti Saldırganların ...
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: “DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam’ı anlatan bir kurumdur”
YEREL HABERLER Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: “DİB ...
Karabük'te "Temel UMKE Eğitim Kamp ve Tatbikatı" yapıldı
YEREL HABERLER Karabük'te "Temel UMKE Eğitim Kamp ve Tatbikatı" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.