Kaçak kazı yapanlara Jandarma'dan suçüstü

Karabük merkez ilçeye bağlı Bürnük köyünde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleriğ Bürnük köyünde izinsiz kazı yapıldığına dair aldıkları istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs, kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Ekipler olay yerinde 1 adet define arama dedektörü, 2 adet murç, 1 adet manivela, 1 adet kürek, 2 adet kazma ve 1 adet balyoz ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.