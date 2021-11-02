Karabük, Bartın ve Zonguldak’ta cezaevine girenlerin sayısı azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun a 2020 yılına ilişkin açıkladığı ceza infaz kurumu istatistiklerinde Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinde cezaevine girenlerin sayısı çıkanlara göre azaldı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2020 tarihindeki kişi sayısı, 2019 yılının aynı tarihine göre yüzde 8,5 azaldı.

Karabük, Bartın ve Zonguldak illerindeki verilerinde yer aldığı açıklamada, “Karabük'te 1 Ocak31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 776 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 1038 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Zonguldak'ta 1 Ocak31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 1818 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 2729 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı. Bartın'da 1 Ocak31 Aralık 2020 tarihleri arasında ceza infaz kurumuna 586 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı. Aynı tarihler arasında ceza infaz kurumlarından 782 hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapıldı” denildi.

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