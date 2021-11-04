Endonezya Darüsselam Gontor Üniversitesi KBÜ’de

Endonezya’nın Darüsselam Gontor Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Ed, M.Phil. ve beraberindeki heyet Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

Akademik iş birliği nedeniyle düzenlenen ziyarette iki üniversite arasında öğrenci ve akademik personel değişimi, ortak araştırma ve yayın, ortak seminer, çalıştaylar ve diğer eğitim programları dahil olmak üzere bazı ortak projeler düzenlemek üzere protokol imzalandı.

Görüşme öncesi senato toplantı salonunda KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar başkanlığında toplantı yapıldı. Karabük Üniversitesi dekan ve müdürleri, Endonezya Darüsselam Gontor Üniversitesi yetkililerine Karabük Üniversitesi hakkında bilgi sunumu gerçekleştirdi.

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan da Karabük Üniversitesini tanıtan sunum gerçekleştirdi. Darüsselam Gontor Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Khoirul Umam, M.Ec. Karabük Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında ilk binde yer alması, uluslararası öğrencilerin genellikle Karabük Üniversitesini tercih etmesi ve üniversitenin hızlı gelişimi nedeniyle Karabük Üniversitesi ile akademik iş birliği gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Görüşmenin sonunda KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat konuklara günün anısına hediyelerini takdim etti.

Görüşmeye, Endonezya Darüsselam Gontor Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.Ed, M.Phil. beraberinde İşbirliği, Araştırma, Topluma Hizmet ve Mezunlardan Sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. Khoirul Umam, M.Ec., Uluslararası Evkaf Araştırmaları Merkezi Direktörü Syahruddin, M.Sc.Fin., CFO, UNIDA Gontor İslami Mikrofinans Muchammad Taufiq Affandi, M.Sc, Dr Henri Shalahuddin ve şu anda Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.