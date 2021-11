Karabük’te vatandaşlar korona virüs tedbirlerini unuttu İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, vaka artışının yükseldiği Karabük’teki vatandaşları uyardı “En büyük tedirginlik sağlık hizmetlerinde bir aksama olması yönünde”

Karabük Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, açıklanan 100 bin kişide görülen vaka oranı tablosunda birinci sıraya yükselen kentte sağlık hizmetlerinde bir aksama olması yönündeki ihtimalin kendilerini ve hastaları tedirgin ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1622 Ekim tarihleri arasında açıkladığı haftalık vaka oranı tablosunda 552,92’lik oranla birinci sıraya yükselen Karabük’te günlük vaka sayısı 193’e ulaştı. Üniversitelerin açılmasıyla beraber sosyal hareketliliğin arttığı kentte haftalık vaka sayısı bin 351 oldu. Her geçen gün artan vaka sayısındaki artış tedirginliğe neden olurken, bazı vatandaşların buna rağmen kalabalık caddelerde maske kuralına uymadıkları görüldü.



“Tedbir konusunda ciddi bir rehavet olduğunu gözlemliyoruz”

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki hızlı vaka artışını biran evvel tekrar vatandaşlarla el birliği içerisinde düşürülmesi gerektiğini belirterek, “Biran evvel tekrar vaka sayılarının azaldığı ve geleceğe umutla baktığımız günlere dönmemiz lazım. Tekrar vaka sayılarının düşmesi için birinci yapmamız gereken temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet eder hale gelmemiz gerekiyor. Toplumda tedbir konusunda ciddi bir rehavet olduğunu gözlemliyoruz. Toplumun her kesiminde bu durum gözlemleniyor. Biraz tedbir yorgunluğu olduğunu düşünüyoruz ancak bununla beraber sanki pandemiden çıktığımız gibi bir yanlış kanıya sahip olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Pandeminin devam ettiğini dile getiren Sarı, aşılanma oranlarının yavaşlamasına rağmen ciddi bir aşılama yaptıklarını ama bunun yetersiz olduğunu aktararak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uymak gerektiğini söyledi.



‘İki doz BioNTech olanlara üçüncü dozu olabilecek’

İl genelinde yapılan aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Sarı, “Bugünden itibaren hastanelerimizde ve aşı merkezlerimizde iki doz BioNTech olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 60 yaş üzerinde ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın aşılarına başladık. Ayrıca risk grubunda olan mesleklerde çalışan vatandaşlarımızın da enabızdan aşı durumlarını kontrol etmelerini ikinci doz BioNTech üzerinden 6 ay geçmişse üçüncü doz aşılarını olabileceklerini vurgulamak istiyorum” ifadelerine yer verdi.



“Hamilelerin mutlaka aşılarını tamamlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz”

Özellikle hamile vatandaşların aşılarını aksatmaması gerektiğine dikkat çeken Sarı, “Hem ülkemiz hem de dünya genelinde maalesef yeni varyantların ortaya çıkmasıyla hamilelerimiz arasında ciddi sorunlarla karşılaşan vatandaşlarımız oldu. Hamilelerin özellikle hamileliği öğrendikten itibaren hekim kontrolünde aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. İlimizde de maalesef erken doğum yapan 26 yaşında bir hamilemiz oldu. Kendisi önce entübe durumda idi. Yoğun bakımda uzun bir süre takip ettik. Bebeğimizi de takip ettik. Şuanda yoğun bakımdan normal servise aldık. Bu nedenle mutluyuz. Ne ilimizde, ne ülkemizde ne de dünyada bir anne ölümü yaşamak istemiyoruz. Anne adaylarının ve hamilelerin mutlaka aşılarını tamamlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.

Türkiye genelinde başlayan TURKOVAC aşısının faz3 çalışmalarının Karabük’ün komşu ili olan Bolu’da da yapıldığını hatırlatan Sarı, “Bizde bu anlamda bize talep geldiğinde üçüncü faz çalışması için TURKOVAC aşısı olmak isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak Bolu iline götürüp aşılarını yaptırarak, takiplerini sağlayacağımızı taahhüt ettik. Bu konuda bilgilendirmeleri yaptık. 1859 yaş arasında iki doz Sinovac olmuş, 90 ile 270 gün arasında bir zaman geçmiş ve daha önce Covid19 olmamış vatandaşlarımızın faz3 çalışmalarına katılabileceğini belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Vaka sayılarındaki artışın önemli nedenlerinden bir tanesinin özellikle üniversitenin açılması ile beraber kentte sosyal hareketliliğin önemli ölçüde artmış olmasından kaynaklandığını vurgulayan Sarı, “Hareketliliğin fazla olduğu mekanlarda özellikle temizlik, maske ve mesafe konusunda dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda uzun süre kalmamalarını rica ediyorum. Kaldıkları müddetçe mutlaka maske takmalarını ve maskesiz dolaşmamalarını rica ediyorum. Çünkü bizler her ne kadar aşılı olsak bile bu hastalığı yine yakalanma ihtimaline sahibiz. Hastalığı semptomsuz geçiren hastalarımızda başka vatandaşlarımıza bu hastalığı yayabiliyorlar. Öğrenci kardeşlerimizin bu konuda dikkatli olmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.



“En büyük tedirginlik sağlık hizmetlerinde bir aksama olması yönünde”

“Vatandaşlarımızın bir kez daha rehavete kapılmamalarını rica ediyorum” diyen Sarı, şunları söyledi: “Bu tedbir yorgunluğundan bir an evvel kurtulmalarını, ellerinden geldiğince tedbirlere riayet etmelerini istirham ediyorum. Karabük daha önce uzun süre vakaların görülmediği il oldu. Tekrar bu şekle dönüşmemiz lazım. Vaka sayılarının azalması ve düşmesi gerekiyor. Şunu da belirtmek isterim. Bizim için en büyük sıkıntı ve tedirginlik sağlık hizmetlerinde bir aksama olması yönünde. Vaka artışlarında yükselme gösterdiğinde hastanemiz de hasta yükü giderek artıyor ve bu durum diğer hastalarımız içinde bir tedirginlik unsuru haline geliyor. Bizim sağlık hizmetlerinin aksamadan, kesintiye uğramaması için vaka sayılarımızı bir an evvel düşürmemiz ve tekrar eski normal günlerimize dönebilmemiz gerekiyor.”

