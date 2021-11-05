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Karabük İl Sağlık Müdürü: İkinci doz aşıda yüzde 80-85'lere gelmemiz gerekiyor

DHA

Karabük İl Sağlık Müdürü: İkinci doz aşıda yüzde 80-85'lere gelmemiz gerekiyor


Yasin ALDEMİRKARABÜK, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son koronavirüs vaka haritasında 552,92'lik oranla her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il olan Karabük'te, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, "Bir an evvel ikinci doz aşılamada yüzde 75'i aşmamız, hatta yüzde 80-85'lere gelmemiz gerekiyor" dedi.
Bakan Koca'nın açıkladığı 1622 Ekim illere göre haftalık koronavirüs haritasında Karabük, 552,92'lik oranla her 100 bin kişide en fazla vaka görülen il oldu. Aşılamada da yüzde 73,8 ile sarı kategoride yer alan Karabük'te, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Temizlik, maske ve mesafe kuralına tekrar riayet eder hale gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.
'TOPLUMDA REHAVET OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ'
İkinci doz aşılamada kentin yüzde 74'e yaklaştığını belirten Dr. Sarı, "16-22 Ekim tarihleri arasında 100 binde vaka oranları açıklandığında ilimiz 552,92'lik oranla birinci sırayı aldı. Bu durum ilimiz için son derece üzücü ve tedirgin edici. Bir an evvel tüm vatandaşlarımızla birlikte el birliği içerisinde bu sayıları düşürmemiz gerekiyor. Tekrar vaka sayılarının azalması ve düşmesi için ilk yapmamız gereken şey; temizlik, maske ve mesafe kuralına riayet eder hale gelmemiz gerekiyor. Toplumda tedbir konusunda ciddi bir rehavet olduğunu gözlemliyoruz. Biraz tedbir yorgunluğu olduğunu düşünüyoruz. Pandamiden çıktığımız gibi bir yanlış kanıya kapıldığımızı düşünüyorum. Pandemi halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.
'İLERİ YAŞTAKİLER AŞI TAKVİMLERİNİ TAMAMLAMALI'
Aşılamanın tek başına yeterli olmadığını ifade eden Dr. Sarı, şöyle devam etti:
"Oranlarımız her ne kadar yavaşlasa da ciddi bir aşılama yaptık. Ancak aşılama tek başına yeterli değil, mutlaka tedbir gerekli. Şu anda il genelinde birinci doz aşılamada yüzde 83-84 oranlarındayız, ikinci doz aşılamada ise yüzde 74'e yaklaştık. Bizim bir an evvel ikinci doz aşılamada yüzde 75'i aşmamız, hatta yüzde 80-85´lere gelmemiz gerekiyor. Ayrıca ikinci doz aşısını yaptırmış vatandaşlarımızın da bir an evvel hatırlatma dozlarına geçmesi gerekiyor. Vaka sayıları, hastaneye yatış veya yoğun bakıma giriş oranları özellikle 5055 yaştan sonra ciddi manada artıyor. Bu nedenle ileri yaş grubundaki vatandaşlarımızın kesinlikle aşı takvimlerini tamamlamalarını rica ediyoruz."
'VAKA ARTIŞLARI SOSYAL HAREKETLİKTEN KAYNAKLANIYOR'
Özellikle üniversitelerin açılması ile kentteki sosyal hareketliliğin arttığını belirten Dr. Sarı, "Hareketliliğin fazla olduğu mekanlarda özellikle temizlik, maske ve mesafe konusuna dikkat edilmesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Vatandaşlarımızın kapalı mekanlarda uzun süre kalmamalarını rica ediyorum. Sosyal hareketliliği azaltmak mümkün değil. Ancak normal hayata daha dönmediğimizi vurgulamak istiyorum. Bu pandemi ile birlikte hep birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi.
'AŞILAMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİK'
Aşının salgın ile mücadele eden en önemli koz olduğunu belirten Dr. Sarı, "Şu an tüm okullarımızda aşılama çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Köylerimize sağlık tarama araçlarıyla giderek vatandaşlarımıza aşı yapıyoruz. Ayrıca şehir merkezinde, kent meydanlarında mobil aşı noktalarımız var. Vatandaşlarımızı buralara bekliyoruz. Karabük daha önce uzun süre vakaların görülmediği bir il oldu. Tekrar bu şekle dönmemiz lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR
2021-11-05 15:33:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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