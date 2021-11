Öğrenciler dedeleri ve anneanneleri ile birlikte kitap okudu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler aileleri ile birlikte okumanın önemine dikkat çekmek için “Safranbolu her yerde okuyor” etkinliği düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Safranbolu her yerde okuyor” etkinliği kapsamında öğrenciler aileleri ile birlikte kitap okudu. Kitap okumaya farkındalık oluşturmak ve öğrencilere küçük yaşta kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla Misakı Milli Meydanında düzenlenen etkinliğe Ünsal Tülbentçi İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri, sınıf öğretmenleri ve aileler katıldı. 7’den 70’e insanın katıldığı etkinlikte dede ve anneanneler öğrencilere destek olmak için meydandaki yerini alırken, böyle etkinliklerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini söylediler.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı açıklamada, “İnsanlar dünyaya geldikleri gün itibariyle çevrelerini, hayatını okuyarak öğrenirler. Aile içerisinde ve eğitim ortamında öğrenirler. Sosyal çevrede öğrenirler. En büyük öğrenme okuyarak gerçekleşir. Bizlerde Ünsal Tülbentçi İlkokulumuz, kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle bugün dede ile torunlar, anneler ve babalar bir araya geldiler. Safranbolu’da herkes her yerde 7’den 70’e okuyor mottosu ile yola çıkılmış bir etkinlik” diye konuştu.



“Bizler ülke olarak dünya ile rekabet eden bir ülkeyiz” diyen Gümüş, “Geleceğe daha güçlü gençler, nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde okumanın her yerde yapılmasının çok önemli olduğunu bilincinden olarak özellikle büyüklerimizin dedelerimizin ninelerimizin burada Safranbolu’daki meydanda kitap okuması ve yanında da torununun kitap okuması herkese örneklik teşkil ediyor. Bundan sonraki süreçte Safranbolu’daki herkesin her yerde daha çok kitap okuduğunda şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.