Demir profilin çarptığı işçinin parmağı koptu

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Karabük’te haddehanede çalışırken demir profilin çarptığı bir işçinin parmağı koptu.

Olay, organize sanayi bölgesindeki bir haddehanede meydana geldi. Yasin Ç. isimli işçi, çalıştığı sırada demir profilinin eline çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin parmağının koptuğu öğrenildi.

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