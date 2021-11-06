7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve ölümden dönen anne: Keşke aşı olsaydım



Yasin ALDEMİRKARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve ardından bebeği sezaryenle doğan Kübra Demir (26), "Ölümden döndüm. Aşı olmadığım için çok zor günler geçirdim. Keşke aşı olsaydım" dedi.

Karabük´te yaşayan Kübra Demir ve polis memuru eşi 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Eşi aşı olduğu için hastalığı ayakta atlatırken 7 aylık hamile Kübra Demir, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bebeği sezaryenle alınan genç kadın daha sonra 6 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde ölüm kalım savaşı verdi. Uygulanan tedavinin ardından değerleri normale dönen Demir, servise çıkarıldıktan sonra aşı olmamasının pişmanlığını yaşadı.

Demir, "Sezaryen olup bebeğimi aldılar. Sezaryen olduktan sonra solunum sıkıntısı yaşamaya başladım ve entübe edilerek 6 gün yoğun bakımda kaldım. Çok zor günler geçirdim aşı olmadığım için. Keşke aşı olsaydım. Şu anda çok zor konuşuyorum. Bebeğim 31 haftalıkken doğdu maalesef. Bebeğim şu an kuvözde, o da büyüyecek inşallah" dedi.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM HAMİLELER AŞI OLSUN"

Sosyal medyada okuduklarından dolayı kendisinin de aşı karşıtı olduğunu söyleyen Kübra Demir, "Eşim görevi icabı 2 doz Biontech aşısı oldu. Hatta ona bile aşı olmamasını söylemiştim. Ama virüse yakalanınca eşim bu hastalığı ayakta atlatırken, ben çok ağır bir şekilde entübe olarak resmen ölümden döndüm. O yoğun bakım odasını anlatamam bile. Ölümden döndüm. Herkes mutlaka aşısını olsun, hamileler özellikle" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TABURCU EDECEĞİZ'

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Doç. Murat Acat, `´Tüm halkımıza özellikle aşı olmayanlara bir an önce aşılarını yaptırmalarını, 2 doz aşı olanlarından 3. doz aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bir de maske mesafe işini fazla önemsemez olduk. Bunun en büyük delili, geçen sene bu mevsimlerde fazla grip hasta görmüyorduk. Bu sene daha fazla grip hastası görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de toplum da maske, mesafe ile ilgili olarak gevşeme olması. Hastamız 31 haftalık gebe bir hastamızdı. İlk önce bebeği sezaryen ile alınarak kuvözde bulunuyor. Kendisi ise hastalığı ağır geçirdi. Yoğun bakımda entübe oldu ve yapılan tedavi ile servise çıktı. Solunum kaslarını ve diğer kasları güçlendirmeye yönelik egzersizlere başladık. İnşallah önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2021-11-06 19:02:44



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