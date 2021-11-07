Kıbrıs gazisi Osman Varol, son yolculuğuna uğurlandı

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Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te yaşayan ve tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Osman Varol (69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul´da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Osman Varol´un cenazesi, Karabük Esentepe Mahallesi Bilgin Sokak´taki evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından Varol´un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Esentepe Sağlık Camisi'ne götürüldü. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı ve bölge halkı katıldı. Kıbrıs gazisi Osman Varol, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası yapılan askeri törenin ardından Beşbinevler Gaziler Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2021-11-07 14:26:02



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