Kalp krizinden ölen Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Tedavi için gittiği İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Varol, Karabük'te kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Osman Varol, akciğer kanseri tedavisi için gittiği İstanbul’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Varol’un Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketi Karabük’e getirilerek tören düzenlendi. Sağlık Camii'nde gerçekleştirilen törene Varol’un yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, askerler, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Varol’un naaşı Beşbinevler Gaziler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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