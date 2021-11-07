Karabük vaka yoğunluğunda bu hafta da ilk sırada



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın son açıkladığı haftalık koronavirüs vaka tablosunda, vaka yoğunluğu bakımından Karabük 100 binde 552,92´den 534,04´e düşmesine rağmen ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı 23-29 Ekim için 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları tablosunda Karabük, vaka yoğunluğunda yine zirvede yer aldı. Geçen hafta 552,92 olan oran 18,88´lik düşüşle 534,04 oldu. Karabük, 16-22 Ekim haftasında olduğu gibi 23-29 Ekim koronavirüs vaka sayıları tablosunda da 534,04 ile vaka yoğunluğunda yine ilk sıradaki yer almaya devam etti. Kentte vaka sayılarının kontrol altına alınabilmesi için Karabük Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, çalışmalarını sürdürüyor. Vaka yoğunluğu, Hayat Eve Sığar Uygulaması´na (HES) da yansıdı. Kentin birçok noktasının tamamen kırmızıya döndüğü görülürken, kent merkezi `yüksek riskli´ alana dönüştü.

DHA-Sağlık Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2021-11-07 20:37:26



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