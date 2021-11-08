Belediyenin mahallelerde açtığı kurslarla okur yazarlık oranı arttı

Karabük Belediyesi tarafından mahallelere kurulan Sosyal Yaşam Merkezleri'nde Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen okuma yazma kursları ile kentte okur yazarlık oranı arttı.

Karabük Belediyesi tarafından kurulan 75. Yıl, Ergenekon, Üniversite ve Çerçiler mahallelerindeki Sosyal Yaşam Merkezleri'nde açılan kurslarda kursiyerler, ilerleyen yaşlarına rağmen okuma ve yazma öğreniyor. Kursiyerleri ziyaret eden Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Sosyal Yaşam Merkezleri'nde birçok branşın açıldığını ancak Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin okuma yazma kurslarına çok önem verdiğini söyledi. Başkan Vergili'nin “Bir kişinin dahi okuma ve yazma öğrenmesine vesile olsak bu binanın maliyetini çıkarmış oluruz" dediğini hatırlatan Berker, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bir kursiyer dahi başvursa hemen öğretmen tahsis edip kurs açıyor. Öğrenmenin yaşı yok. Okuma ve yazma öğrenmek isteyen tüm hemşehrilerimiz bizimle irtibata geçebilirler. Kursiyerlerimiz son derece ilgili ve başarılı. Kendilerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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