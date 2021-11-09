Safranbolu’da 714 mehmetçik kan bağışında bulundu

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 714 personel, kan bağışında bulundu.
Karabük’te kan stoklarındaki azalmalardan dolayı kan bağışı toplanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında, Türk Kızılay yetkililerince kan bağışıyla ilgili bilgilendirme semineri verildi. Seminerin ardından düzenlenen kan bağışı kampanyasına gönüllülük esasına göre 714 personel destek verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.