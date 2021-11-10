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KYK lambalarıyla "Ata” yazdılar

İHA

KYK lambalarıyla "Ata” yazdılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla Karabük'te öğrenci yurdunun ışıklarıyla "ATA" ve "09.05" yazılı koreografi oluşturuldu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde anılmaya devam ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Soğuksu Mahallesi'nde hizmete açılacak olan 1004 kişilik öğrenci yurdunun ışıkları Atatürk için yandı. Yurt ışıklarıyla “ATA” ve "09.05" yazılı koreografi duygulandırırken büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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