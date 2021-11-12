Karabük’te okul sporları fikstür çekimleri yapıldı

Karabük'te 20212022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek sportif müsabakalar için fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Yenişehir Spor Salonu’nda yapılan toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Nuri Ataseven, Okul Sporları İl Temsilcisi Sezgin Sayın, tertip komitesi üyeleri İlker Zafer Sayar, Burhan Bal ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Açılış konuşması yapan Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, pandemi öncesi okul sporlarında birçok branşta önemli il dereceleri ve bölge dereceleri elde edildiğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çoşkun Güven ise, pandemi dolayısıyla bir buçuk yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak faaliyetler içerisinde bulunulmadığını ifade ederek, “Bundan sonra süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeye çalışacağız. İlimiz spor tesisleri bakımından çok iyi durumda ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Onur Futbol Sahamızın yakın zamanda yapım işi ihaleye çıkacak. Seneye okul sporları futbol branşımızın müsabakalarını inşallah Onur Sahamızda oynayacağız. Tesislerimiz 7/24 açık durumda ve sizlerin hizmetinde” diye konuştu.

Konuşmaların ardından farklı branşlardaki okul sporlarının fikstür çekimi yapıldı.

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