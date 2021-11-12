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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu’da temizlik ve yenileme çalışmaları devam ediyor

İHA

Safranbolu’da temizlik ve yenileme çalışmaları devam ediyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye ekipleri kentin çeşitli bölgelerinde kanal temizliği, beton kalıp sökme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Belediyenin her birimi ile 7/ 24 anlayışıyla çalıştığını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Ekiplerimiz kış sezonu gelmeden önce yapılması gereken işleri ivedilikle tamamlayarak, program doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışıyor. Kanal tıkanıklığı, baca temizliği ve ızgara bağlantı çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç olan bölgelerde yenileme de yapılıyor. İlk günden bu yana tek hedefimiz Safranbolu’ya en kaliteli hizmeti verebilmek. Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle çalışıyoruz” dedi.

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