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Karabük amatör liginin 2021-2022 sezonun ismi "Cengiz Ünal" oldu

İHA

Karabük amatör liginin 2021-2022 sezonun ismi "Cengiz Ünal" oldu

Karabük 1. Amatör Lig'in yeni adı " 20212022 Sezonu Cengiz Ünal Karabük 1.Amatör Ligi" oldu.
Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı İhsan Çevik ve Ünal Mühendislik sahibi Cengiz Ünal ile yapılan anlaşma sonucunda Karabük'te amatör futbol liginin yeni adı "20212022 Sezonu Cengiz Ünal Karabük 1.Amatör Ligi" oldu. Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı İhsan Çevik konu ile ilgili yaptığı açıklamada, sponsorluğundan dolayı şahsım ve tüm kulüpler adına Cengiz Ünal'a teşekkür ederek, "Biz istemeden sadece hayırlı olsuna gitmemize rağmen 80 bin TL gibi ciddi bir rakamla sponsor olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendisiyle görüşmemizde bizlere selamınızı aldım ben sizin için neler yapabilir dedi. Bize kendisine lig ismini önerdik ve hiç düşünmeden kabul etti. Kendisiyle sponsorluk anlaşmasını karşılıklı olarak imzaladık. Sponsorluğun içeriği ise kulüplerimize dağıtılmak üzere 40 bin TL peşin 20+20 bin TL ise iki taksit halinde ödenecektir. Tüm sponsor anlaşması a takım ve alt yapı kulüplerine dağıtılacaktır" dedi.
Kulüplerden tek isteklerinin centilmence mücadele etmek olduğunu belirten Çevik, Bizim kulüplerimizden ve sporcularımızdan tek isteğimiz sahaya çıkıp fair play çerçevesinde dışardakilere örnek olacak şekilde mücadele etmeleridir. Saha içerisinde ve saha dışarısında kendilerine yakışanları yapmalarıdır. Amatör kulüplerimizi ayakta tutma çalışmalarımı sürdürüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bu liglerde çocuklarımız gençlerimiz oynuyor ve mücadele ediyor bunlara destek olmak asli görevimiz olması gerekir. Tekrardan amatör ligimize ve amatör takımlarımıza destek olan sponsor olan herkese gönülden teşekkür ederim ayrıca destek olmak isteyen herkese kapımız açıktır" ifadelerini kullandı.
20212022 Sezonu Cengiz Ünal Karabük 1.Amatör Ligi 2021 Kasım'da oynanacak maçlarla başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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